İran'dan ABD'yle Müzakere Açıklaması: 'İyi Niyet Var Ama Şüphe de Sürüyor'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran’ın müzakereleri iyi niyetle sürdürdüğünü ancak ABD’ye yönelik 'makul şüpheler' bulunduğunu açıkladı. Bekayi, mesaj trafiğinin devam ettiğini ve ABD’nin son görüşme önerilerinin değerlendirildiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD müzakerelerini değerlendirdi. Bekayi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Pakistan arabuluculuğunda devam ettiğini belirterek, Tahran'ın 'savaşı sona erdirmeye ve İran'ın açık taleplerini' yerine getirmeye odaklandığını söyledi.

İran’ın 14 maddelik ilk teklif metni çerçevesinde mesaj alışverişinin gerçekleştiğini aktaran Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin İran’ı ziyaret etmesinin amacının da temasları kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinlerin açıklığa kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Bekayi, “Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerinin ve deniz korsanlığının durdurulması konuları Tahran'ın odaklandığı meselelerdir” dedi.

'ABD'NİN KÖTÜ SİCİLİNE RAĞMEN...'

ABD tarafının son bir buçuk yıldaki “olumsuz siciline” rağmen, İran’ın müzakereleri “ciddiyetle ve iyi niyetle” sürdürdüğünü söyleyen Bekayi, ancak ABD'nin performansına dair "güçlü ve makul şüpheleri" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bekayi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik tutumunu, “ateşkes ve uluslararası hukukun açık bir ihlali” şeklinde nitelendirerek, bunun uluslararası ticaret, enerji, yakıt ve emtia tedarik zincirini sekteye uğrattığını söyledi.

İran’a karşı ültimatom ve süre dilinin kullanılmasının “saçma” olduğunu ve bu tür baskıların asla işe yaramayacağını söyleyen Bekayi, “Tehditkar davranışlara ve her türlü siyasi ve askeri baskıya rağmen, İran ulusal çıkarlarını güvence altına almak ve meşru haklarını savunmak için ciddi bir şekilde yoluna devam etmektedir” İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA

