İran’dan ABD’ye Sert ‘Saldırı’ Yanıtı

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, parlamentoda milletvekillerine hitap ederek ülkede yaşanan son gelişmeleri ve devam eden sokak gösterilerini değerlendirdi.

Konuşmasında ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler kullanan Kalibaf, olası bir askeri müdahaleye karşı İran’ın tutumunu net bir dille ortaya koydu. Kalibaf, " ABD'nin askeri bir saldırı düzenlemesi halinde, hem İsrail hem de ABD'nin askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

‘TERÖRİSTLERLE SAVAŞIYORUZ’

ABD ve İsrail’in rejim karşıtı göstericilere destek verdiğini savunan Kalibaf, ülkede yaşanan protestoların dış güçlerle bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Kalibaf, "Düşmanlar, 12 gün savaşında ülke içi teröristleri harekete geçirmeyi planlamışlar ama başarılı olamamışlardı. Şimdi, ülke içi teröristleri harekete geçirdiler. Teröristlerle savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalibaf’ın konuşması sırasında bazı milletvekillerinin ABD aleyhine sloganlar attığı belirtildi. Meclisteki atmosferin oldukça gergin olduğu görüldü.

TRUMP’TAN İRAN’A TEHDİT DOLU SÖZLER

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada İran’da devam eden gösterileri yakından izlediklerini belirterek, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA