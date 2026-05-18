İran'dan ABD'ye Açık Savaş İlanı: 'Sabrımız Tükeniyor, Körfezi Mezarlığınız Yaparız'

Dünya enerji koridorunun kalbi sayılan Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi, ABD ile İran arasındaki askeri gerilim nedeniyle patlama noktasına geldi. Tahran, Amerikan deniz gücünü doğrudan hedef alan şimdiye kadarki en sert askeri tehdidini savurdu.

'SABRIMIZ TÜKENİYOR'

İran devlet televizyonuna canlı yayın konuğu olan, eski Devrim Muhafızları Komutanı ve Dini Lider Ayetullah Mücteba Hamaney’in başdanışmanı Muhsin Rızai, bölgedeki krizin kontrolden çıkmak üzere olduğunu belirtti. Hürmüz üzerindeki ablukaların İran için kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Rızai, dünyayı sarsacak şu uyarıyı yaptı:

"İran’a yönelik deniz ablukası ne kadar uzun sürerse dünya ekonomisine verilecek zarar da o kadar büyük olur. ABD ordusuna kuşatmayı kaldırmasını tavsiye ediyoruz, aksi halde Umman Körfezi onların mezarlığına dönüşebilir."

'ASKERİ YANIT VERME HAKKIMIZ DOĞDU'

Rızai, uluslararası hukuka göre bir ülkenin limanlarının denizden kuşatılmasının doğrudan doğruya bir sıcak savaş ilanı anlamına geldiğini hatırlattı. ABD'nin bu tutumunu sürdürmesi halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin ve Devrim Muhafızları'nın operasyon başlatmak için hazır beklediğini ima eden başdanışman, "Bu bir savaş eylemidir ve Tahran’ın askeri yanıt verme hakkı saklıdır" diyerek rest çekti.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta sonu yaptığı sosyal medya paylaşımında İran üzerindeki baskıyı artırarak “İran için saat işliyor” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın tehdidi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

İsrail basınında dün yer alan haberlere göre, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran’a yönelik savaşın yeniden başlatılması ihtimalini ele aldı. İran medyası ise Washington’un Tahran’ın son önerilerine “somut tavizler” içermeyen bir yanıt verdiğini belirtti. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD’nin mevcut tutumunu sürdürmesi halinde görüşmelerin “çıkmaza girebileceğini” yazdı.

Trump daha önce de İran’ın taleplerini “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmiş ve ateşkesin “yoğun bakımda” olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bakei ise Tahran’ın önerilerinin “sorumlu” ve “cömert” olduğunu söyledi.

Öte yandan Axios ve CNN’in haberlerine göre Trump, Çin ziyaretinden dönüşünün ardından cumartesi günü Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve özel temsilci Steve Witkoff ile bir araya gelerek, İran’a yönelik olası yeni askeri seçenekleri değerlendirdi.

Kaynak: ANKA