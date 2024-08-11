İran'dan ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği İddiasına Tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD seçimlerine müdahale ettikleri iddialarını yalanladı. Açıklamada, "İran yönetiminin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir hedef ve düşüncesi yoktur" denildi.

İran'dan ABD Seçimlerine Müdahale Ettiği İddiasına Tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ülkesinin ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına tepki gösterdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, temsilcilik tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran yönetiminin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir hedef ve düşüncesi yoktur" ifadelerine yer verildi.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi, İran'ı kampanyalarına yönelik siber saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

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