İran'dan ABD Başkanı Trump'a 'Anlaşma' Yanıtı: Hem Çok Yakın Hem Çok Uzak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran basınına, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

'PAKİSTAN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'

Bekayi, Pakistan'ın son haftalarda İran ile ABD arasındaki görüşmelerde başlıca ara bulucu olarak önemli rol oynadığını bildirdi. Pakistan heyetinin başkent Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete değinen Bekayi, ziyaretin amacının İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişini sürdürmek olduğunu söyledi.

'ANLAŞMAZLIK KONUSU BAŞLIKLAR BULUNUYOR'

Bekayi, son günlerde çeşitli maddeler ve ifadeler üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü kaydederek, “Hala anlaşmazlık konusu olan bazı başlıklar bulunuyor. Bu konular üzerinde değerlendirmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

'HEM ÇOK YAKIN HEM ÇOK UZAK'

Bekayi, görüşmelerin ardından tarafların muhtemel bir anlaşmaya yaklaşıp yaklaşmadığı yönündeki soruya, “Belki anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın, diyebilirim” yanıtını verdi.

'TÜM ODAĞIMIZ SAVAŞIN SONA ERMESİ'

ABD tarafının çelişkili tutumlar sergilediğini öne süren Bekayi, “Amerikalılar görüşlerini birçok kez değiştirdi ve farklı yetkililer tarafından çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu nedenle bu yaklaşımın yeniden değişmeyeceğinden tam olarak emin olamayız. Öncelikli hedefimiz, 14 maddelik bir mutabakat zaptı hazırlamak. Bu metin savaşın sona erdirilmesi için gerekli en önemli başlıkları ve bizim için temel önem taşıyan meseleleri içerecek. Daha sonra 30 ila 60 günlük makul bir süre içinde ayrıntılar müzakere edilerek nihai anlaşmaya ulaşılacak. Şu anda tüm odağımız savaşın sona ermesidir” diye konuştu.

Kaynak: DHA