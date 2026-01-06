İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor: 29 ölü, 1200’den Fazla Gözaltı!

İran genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar büyüyor. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükselirken, 27 eyalette düzenlenen eylemlerde 1200’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle ülke genelinde başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 29’a yükseldiğini bildirdi. ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 9 gündür devam eden gösteriler, İran’daki 31 eyaletten 27’sinde gerçekleşti. Bu süreçte çıkan olaylarda 27 gösterici ile emniyet güçlerine mensup 2 kişi hayatını kaybetti.

GÖZALTI SAYISI DA ARTIYOR

Ülke genelinde 257 ayrı noktada düzenlenen protestolarda 64 kişinin yaralandığı, 1203 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Yaralanmaların büyük bölümünün saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği kaydedildi. İranlı yetkililerden, gösterilerde hayatını kaybedenler ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

