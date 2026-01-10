İran'daki Protestolar 14'üncü Gününde: Can Kaybı Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran'da 28 Aralık’ta Tahran’da esnafın İran riyalinin yeni bir düşüş dalgası sonrası protestolar başladı. Riyal son bir yılda rekor seviyede değer kaybederken enflasyon yüzde 40’a ulaştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından, İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve 14 gündür devam eden protestolara ilişkin açıklama yapıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Açıklamada, ülkedeki protestolarda 65 kişinin hayatını kaybettiği, bu kişilerin 7’si 18 yaşından küçük olmak üzere 50’sinin gösterici olduğu ve 15’inin de emniyet güçlerine bağlı olduğu belirtildi.

Ülkenin 31 eyaletindeki 512 farklı noktada yaşanan protestolarda, toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

TAHRAN SAVCISINDAN UYARI

İran medyasında yer alan haberlere göre; Tahran Savcısı Ali Salihi, başkentin sokaklarının güvensiz olduğunu belirterek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Protestolara karışan herkesle etkin bir şekilde mücadele edileceğini vurgulayan Salihi, üzerinde kesici veya delici alet bulunan kişilere de ateşli silah taşıyanlarla aynı prosedürün uygulanacağını söyledi.

