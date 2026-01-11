İran'daki Gösterilerde Can Kaybı Yükseldi

İran'daki gösterilerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran'daki Gösterilerde Can Kaybı Yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü belirtildi. Olaylarda 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

