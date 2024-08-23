İran'da Üst Düzey Emniyet Yetkilisine Suikast!
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Haş ilçesinde üst düzey emniyet yetkilisi Hüseyin Ali Piri, kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde Polis Teşkilatının Suç Soruşturma Dairesi Müdürü ve Haş Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ali Piri, cuma namazı sonrası evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.
Piri'nin, cuma namazı sırasında sivil kıyafetlerle görevde olduğu ve görevi sonrasında uğradığı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olaya ilişkin başka bilgi verilmedi.
Kaynak: AA