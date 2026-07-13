İran'da Peş Peşe Patlama Sesleri: Hürmüz'de Birkaç Gemi Hedef Alındı

İran’ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nda da birkaç geminin hedef alındığı belirtildi.

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İran'da Peş Peşe Patlama Sesleri: Hürmüz'de Birkaç Gemi Hedef Alındı
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İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu. Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu. Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.​​​​​​​

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Kaynak: AA

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