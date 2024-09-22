İran'da Maden Patlamasında Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

Tesnim Haber Ajansına göre, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend , Güney Horasan'a bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin son bilgileri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Kulivend, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28'e yükseldi. Mahsur kalan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi. İranlı yetkili, 17 yaralının ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti. Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti. Eyaletin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, son olarak ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA