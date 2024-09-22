İran'da Maden Patlamasında Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaştı. Mahsur kalan 24 işçinin kurtarılması için arama çalışmaları sürerken, 17 yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

İran'da Maden Patlamasında Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

Tesnim Haber Ajansına göre, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend , Güney Horasan'a bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin son bilgileri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Kulivend, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28'e yükseldi. Mahsur kalan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi. İranlı yetkili, 17 yaralının ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti. Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti. Eyaletin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, son olarak ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
İran
Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu Ekim Ayında Paraya Boğulacak 4 Burç Belli Oldu
36 Yıllık Sır Perdesi Aralandı! Sokağa Tükürdü, Cinayetten Tutuklandı! Sokağa Tükürdü, Cinayetten Tutuklandı!
Uçakta Panik Dolu Anlar! Elektronik Sigara Patladı, Yolcular Tahliye Edildi Uçakta Panik Dolu Anlar!
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu