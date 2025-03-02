İran’da Kritik Görevden Alma

İran Meclisi’nde bugün gerçekleşen açık oturumda, Himmeti’nin krizle mücadelede başarısız olduğu iddiasıyla gündeme getirilen gensoru önergesi tartışmaya açıldı.

Milletvekilleri arasında çıkan yoğun münazara neticesinde önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oy kullanmada 182 milletvekili önergeye destek verirken, 89 milletvekili karşı oy kullandı; 1 milletvekili ise çekimser kaldı. Sonuç olarak, güvenoyu alamayan Himmeti bakanlık görevinden alındı. Ek olarak, döviz ve altın kurlarındaki keskin artışa karşı yeterli önlem alınmadığı iddiasıyla gündeme gelen bu önerge, 19 Şubat tarihinde 91 milletvekilinin imzasıyla meclis gündemine getirilmişti.

Kaynak: İHA