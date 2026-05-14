İran’da Korkutan Sarsıntı: Kirman Eyaletinde 5 Büyüklüğünde Deprem

İran’ın güneyinde yer alan Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı çevre eyaletlerde de hissedilirken ekipler bölgeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
İran’da Korkutan Sarsıntı: Kirman Eyaletinde 5 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da hareketli fay hatlarına sahip ülkelerden biri olan İran'da korkutan bir sarsıntı kaydedildi. İran devlet televizyonunun Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi verilerine dayandırarak aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 11.17’de yaşanan depremin, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi sarsıntının yüzeyde şiddetli hissedilmesine yol açtı. Depremde can veya mal kaybına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

12 Mayıs'ta da Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
İran Deprem
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Masada Barış, Sahada Bomba: İsrail, Washington Müzakereleri Öncesi Lübnan’ı Vurdu Masada Barış, Sahada Bomba! İsrail Lübnan’ı Vurdu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Pekin’de İran İttifakı, Trump ve Şi Anlaştı: Hürmüz Açık Kalacak, İran’a Nükleer Set Trump ve Şi Anlaştı: Hürmüz Açık Kalacak, Tahran'a Nükleer Set
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı 21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon: 60 Gözaltı Kararı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon
Tarihi Zirvede Şok Sözler: Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz' Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz'