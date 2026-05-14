İran’da Korkutan Sarsıntı: Kirman Eyaletinde 5 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu'da hareketli fay hatlarına sahip ülkelerden biri olan İran'da korkutan bir sarsıntı kaydedildi. İran devlet televizyonunun Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi verilerine dayandırarak aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 11.17’de yaşanan depremin, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi sarsıntının yüzeyde şiddetli hissedilmesine yol açtı. Depremde can veya mal kaybına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

12 Mayıs'ta da Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA