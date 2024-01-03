İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde art arda iki patlama! Ölü sayısı 25'e yükseldi

İran devlet medyasının geçtiği habere göre, ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde Kirman şehrinde yapılan anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi.

Patlamanın Süleymani'nin mezarının yakınlarında olduğu bildirildi. Patlamanın ardından çok sayıda yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gelen bilgilere göre patlamada 30 kişinin yaralandığı bildirilirken, ölü sayısının 25'e çıktığı kaydedildi.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu.