İran'da Dang Humması Salgını: 63 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İran'da yetkililer, dang humması vakalarında artış olduğunu ve 63 kişinin bu hastalığa yakalandığını açıkladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Said Kerimi, ülkede son zamanlarda şiddetli kemik ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuran 200 kişiden 63'ünde dang humması tanısı konulduğunu belirtti.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE SEYAHAT UYARISI

Kerimi, hastaların çoğunun Basra Körfezi ülkelerinden geldiğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat eden kişilerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dang humması, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, deri döküntüsü ve kanama yer alır.