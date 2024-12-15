İran'da Başörtüsüz Konser Veren Şarkıcı Tutuklandı

İran'da kadınlar ahlak yasalarına karşı protestolarını sürdürüyor. Son olarak 27 yaşındaki şarkıcı Parastoo Ahmadi, başörtüsü olmadan konser verdi. YouTube'da canlı yayınlanan konserin ardından evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Parastoo Ahmadi'nin tutuklandığı belirtildi.

Euronews'te yer alan habere göre; Ahmadi'nin tutuklandığını doğrulayan avukatı Milad Panahipour, “Bugün öğlen saatlerine kadar müvekkilim Parastoo Ahmadi’nin durumu hakkında bir bilgiye sahip değildik. Maalesef bugün Mazenderan eyaletinde tutuklandığını öğrendik” dedi.

'BU GÖRMEZDEN GELEMEYECEĞİM BİR HAK'

YouTube üzerinden canlı yayınlı yayınlanan konser, 3 günde yaklaşık 2 milyon defa görüntülendi. Videonun açıklama kısmında kendisini 'sevdiği insanlar için şarkı söylemek isteyen bir kız' olarak niteleyen Ahmadi, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu, görmezden gelemeyeceğim bir hak: Tutkuyla sevdiğim topraklar için şarkı söylemek. Burada, sevgili İran'ımızın bu bölümünde, tarih ve mitlerimizin iç içe geçtiği yerde, bu hayali konserde sesimi duyun ve bu güzel vatanı hayal edin... Bu zor ve özel koşullarda beni destekleyen herkese minnettarım."

Kaynak: Euronews