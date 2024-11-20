İran'da Başörtü Protestosu: İran'da Soyunduğu için Gözaltına Alınan Kadın Hakkında Karar

İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı çıktığı gerekçesiyle üniversite kampüsünde soyunan Ahoo Daryaei'nin serbest bırakıldığı ve hakkında suçlama yöneltilmeyeceği açıklandı. Kasım ayında yaşanan bu olay, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve kadın hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.

DAVA AÇILMADI

İran yargısının yaptığı açıklamaya göre, Daryaei, hastanede tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi. Yargı sözcüsü Asghar Jahangir, “Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu anlaşıldığı için ailesine teslim edildi... ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı” dedi.

İLK KEZ DAMGALAMADILAR

Tutuklama videosunu ilk olarak bir öğrenci hareketi örgütü yayınlamış ve Daryaei'nin başörtüsü takmadığı için güvenlik görevlileriyle tartıştığını ve arbede sırasında soyunduğunu bildirmişti. O dönemde İranlı yetkililer, Daryaei'nin “hasta” olduğunu ve bir psikiyatri koğuşuna götürüldüğünü söylemişlerdi.

İran yetkilileri daha önce bu tarz durumlarda kadınların "akıl hastası" olduğunu söylüyordu. Yetkililer ilk kez zorunlu başörtüsü yasalarını protesto eden bir kadını 'akıl hastası' olarak damgalamadı.

Kaynak: T24