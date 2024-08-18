İran'da Ahlak Polisi Saldırısı: Şort Giyen Erkek İşkenceyle Gözaltına Alındı, Akıllara Masha Amini'nin Ölümü Geldi

Şeriat ülkesi İran’ın başkenti Tahran’da Meysam adındaki bir adam, Bermuda şort giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Akıllara Masha Amini geldi.

Sözcü’nün haberine göre, The Telegraph’a konuşan 35 yaşındaki yazılım mühendisi Meysam, sıcak bir yaz gününde şortla dışarıdayken ahlak polisleri tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Meysam, yürüyüş yaptığı sırada bir minibüsün aniden durduğunu ve içinden çıkan üç kişinin kendisine bağırarak zorla minibüse bindirdiğini belirtti. Minibüsün içinde, kıyafetlerinden dolayı gözaltına alınmış bir adam ve üç kız çocuğu daha bulunuyordu; hepsi ağlıyordu.

Polis karakoluna götürülen Meysam, bir daha şort giymeyeceğine dair söz vermek zorunda kaldı ve sonrasında serbest bırakıldı.

Bu olayın ardından, İran meclisi, erkeklerin giyim tarzlarını düzenleyen yeni bir yasa tasarısını gündemine aldı. Tasarı, erkekler için "uygunsuz giyim" tanımını yaparak, kamusal alanda göğüsten aşağısını veya ayak bileklerinden yukarısını örtmeyen kıyafetler giyenlerin gözaltına alınmasını öngörüyor. Ayrıca, bu kuralları ihlal edenlerin, altı aydan iki yıla kadar yurt dışına çıkmalarına ve sosyal medya kullanmalarına kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

AKILLARA MAHSA AMİNİ GELDİ

Mahsa Amini, 16 Eylül 2022'de kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle İran ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış ve bu sırada hayatını kaybetmişti. Amini'nin polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi, ülke genelinde milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesine neden olmuş ve İran güvenlik güçleri, protestoları güç kullanarak bastırmıştı. Genç kadının ölümü hakkında yapılan gösteriler uzun bir süre devam etmiş ve dünyanın birçok yerinden de destek eylemleri yapılmıştı.

Ayrıca Amini olayında kamuoyu yaratan İranlı kadın gazeteciler Nilufar Hamedi ve Elaha Mohammadi hakkında hapis cezası verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem