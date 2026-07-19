İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz herhangi bir hasar bilgisi verilmezken, tedbir ve tespit amaçlı bölgeye Kızılay ekiplerinin aktarıldığı öğrenildi.
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İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan'ın Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.
Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmezken Kızılay ekiplerinin muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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