İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem

İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz herhangi bir hasar bilgisi verilmezken, tedbir ve tespit amaçlı bölgeye Kızılay ekiplerinin aktarıldığı öğrenildi.

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İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem
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İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan'ın Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.

Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmezken Kızılay ekiplerinin muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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