İran'a Saldırının Ardından ABD'den Vatandaşlarına Kritik 'Türkiye' Uyarısı! 'O Bölgeye Seyahat Etmeyin'

İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, ABD de doğrudan devreye girdi. ABD, İran’da bulunan üç önemli nükleer tesis olan Fordo, Natanz ve İsfahan'a hava saldırısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırı sonrası Tahran’ın olası misillemesine karşı aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki vatandaşlarını ve görevli personellerine uyarılarda bulundu, bazı kısıtlamalar getirdi.

Bakanlık, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki temsilcilik çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik uyarılarını ise kırmızı renkle yayınladı; bu ülkelerde görev yapan personelinden azami dikkat göstermesi istendi. Özellikle Lübnan ve Irak’taki güvenlik riskine dikkati çeken Bakanlık, "bölgedeki istikrarsız güvenlik durumu" gerekçesiyle bu ülkelerdeki acil görevli olmayan personelin ve aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.

Bakanlığı, Türkiye'deki ABD personellerine uyarıda bulunarak seyahat etmemeleri talimatı verildi. Açıklamada 22 ili kapsayan Adana Konsolosluğu bölgesine özellikle dikkat çekildi. Açıklamada, "Bölgesel gelişmeler nedeniyle, Türkiye’deki ABD devleti personeline düşük profil sergilemeleri tavsiye edilmiş ve kişisel seyahatlerinden kaçınmaları, özellikle de Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmemeleri yönünde talimat verilmiştir" denildi.

