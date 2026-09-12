İran Saldırısında 3 ABD Askeri Ölmüştü: ABD'den Çin'e Ağır Suçlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'li yetkililerin, İran'ın temmuzda Ürdün'de 3 Amerikan askerinin öldüğü füze saldırısı öncesinde Çinli kuruluşlardan elde ettiği yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullandığını düşündüğü belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetiminin 17 Temmuz'da Ürdün'de ABD'nin kullandığı askeri üsse düzenlenen saldırı için Çinli kuruluşlardan elde ettiği yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini kullandığı öne sürüldü.

Haberde, ABD'li yetkililerin, söz konusu görüntüleri saldırıyla ilişkilendirdiği ancak görüntüleri İran'a sağladığı öne sürülen Çinli kuruluşların isimlerini açıklamadığı ifade edildi. Ayrıca yetkililer, söz konusu saldırıya Çin hükümetinin doğrudan dahil olduğuna ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

ÇİN'DEN KANIT RESTİ

Aynı haberde, ABD'li üst düzey yetkililerin konuyu Çinli mevkidaşlarının gündemine getirdiği, Pekin yönetiminin ise iddiaları reddederek Washington'dan kanıt istediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın 17 Temmuz'da balistik füzelerle düzenlediği saldırıda, Amerikan askerlerinin kaldığı bölge hedef alınmış, 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA