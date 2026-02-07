İran Resti Çekti! 'Taviz Yok, ABD Üsleri Hedefte'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, füze programının müzakere konusu olmayacağını açıkladı. Arakçi, olası bir ABD saldırısında Amerikan üslerinin hedef alınacağını söyledi.

İran Resti Çekti! 'Taviz Yok, ABD Üsleri Hedefte'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin olası bir askeri saldırısı halinde İran’ın karşılığının bölgedeki Amerikan üslerine yönelik olacağını söyledi. Katar’ın başkenti Doha’da bir televizyon kanalına konuşan Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırılarının programı durduramadığını belirtti. Nükleer faaliyetlerin süreceğini vurgulayan Arakçi, uranyum zenginleştirmenin İran’ın hakkı olduğunu ancak oran konusunda anlaşmaya açık olduklarını ifade etti.

GÜVENSİZLİK VURGUSU

ABD ile Umman’da yürütülen dolaylı görüşmeleri iyi bir başlangıç olarak nitelendiren Arakçi, buna karşın iki ülke arasındaki derin güvensizliğin kısa sürede aşılmasının zor olduğunu belirtti. İran’ın savunma kapasitesinin pazarlık konusu olmayacağını dile getiren Arakçi, füze programına ilişkin, "Bu tamamen savunma amaçlıdır ve müzakereye kapalıdır" dedi.

Olası bir askeri müdahaleye ilişkin uyarıda bulunan Arakçi, "ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına doğrudan karşılık verme imkanımız yok. Ancak böyle bir durumda bölgede bulunan ABD askeri üslerini hedef alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

