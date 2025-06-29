İran Petrolü İçin Çin'e Yeşil Işık Yakmıştı... Trump Kendini Yalanladı: 'Ben Öyle Bir Şey Demedim!'

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail ve İran arasındaki ateşkesten sonra "Çin’in İran’dan petrol alabileceğine” yönelik açıklamasını reddeden Trump, “Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte. İran barışçıl olur ve bizimle iş birliği yaparlarsa yaptırımları kaldırırım" dedi.

Son Güncelleme:
İran Petrolü İçin Çin'e Yeşil Işık Yakmıştı... Trump Kendini Yalanladı: 'Ben Öyle Bir Şey Demedim!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'SALDIRILARDA İKİ TARAF DA YORULDU'

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını belirtti.

İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, "Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı" dedi.

'YAPTIRIMLAR HALA YÜRÜRLÜKTE'

İran'a yaptırımların devam ettiğini hatırlatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini belirttiği açıklamasına ilişkin "Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte. Ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle işbirliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım" ifadelerini kullandı.

Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" demişti.

'ASIL SORUN İRAN'DI'

Trump, İran ile İsrail ateşkesi sonucunda İbrahim Anlaşmalarına katılmak isteyen ülkeler olup olmadığı sorusuna, "Evet, şu anda orada gerçekten harika ülkeler var ve sanırım onları dahil etmeye başlayacağız çünkü asıl sorun İran'dı" yanıtını verdi. İran'ın da bir dönem İbrahim Anlaşmalarına katılacağını düşündüğünü söyleyen Trump, Suriye'nin katılıp katılmak istemediğini ise şu an bilmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
Gazze'de Son 24 Saatte 88 Filistinli Daha Katledildi Gazze'de Son 24 Saatte 88 Filistinli Daha Katledildi
Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi Bu 3 Burç İçin Şans Kapıda! Astrologlar Net Tarihi Verdi
Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu Ne Karabuğday Ne de Yulaf! Kalbi Güçlendiren En Faydalı Tahıl Belli Oldu
Rusya'dan Ukrayna'ya Yüzlerce İHA ve Füzelerle Saldırı Rusya'dan Ukrayna'ya Yüzlerce İHA ve Füzelerle Saldırı
Rusya ve ABD'nin İstihbarat Başkanları Görüştü Rusya ve ABD'nin İstihbarat Başkanları Görüştü
MİT Başkanı Kalın'dan Hamas Heyeti ile Kritik Görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas Heyeti ile Kritik Görüşme
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak