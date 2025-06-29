İran Petrolü İçin Çin'e Yeşil Işık Yakmıştı... Trump Kendini Yalanladı: 'Ben Öyle Bir Şey Demedim!'

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'SALDIRILARDA İKİ TARAF DA YORULDU'

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını belirtti.

İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, "Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı" dedi.

'YAPTIRIMLAR HALA YÜRÜRLÜKTE'

İran'a yaptırımların devam ettiğini hatırlatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini belirttiği açıklamasına ilişkin "Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte. Ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle işbirliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım" ifadelerini kullandı.

Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" demişti.

'ASIL SORUN İRAN'DI'

Trump, İran ile İsrail ateşkesi sonucunda İbrahim Anlaşmalarına katılmak isteyen ülkeler olup olmadığı sorusuna, "Evet, şu anda orada gerçekten harika ülkeler var ve sanırım onları dahil etmeye başlayacağız çünkü asıl sorun İran'dı" yanıtını verdi. İran'ın da bir dönem İbrahim Anlaşmalarına katılacağını düşündüğünü söyleyen Trump, Suriye'nin katılıp katılmak istemediğini ise şu an bilmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA