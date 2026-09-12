İran Kilidi Vurdu, Anahtarı ABD’ye Uzattı: 'Ablukayı Bitirin, Boğazı Açalım'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’ye karşı eş zamanlı ve çok sert bir diplomatik taarruz başlatarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve müzakere masasına dönülmesini Washington’ın ablukayı tamamen kaldırması şartına bağladı.

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İran Kilidi Vurdu, Anahtarı ABD’ye Uzattı: 'Ablukayı Bitirin, Boğazı Açalım'
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İran yönetimi, ABD'nin küresel deniz ablukası ve ekonomik baskı kartına karşı Hürmüz Boğazı kozunu sahaya sürdü.

Hindistan merkezli "India Today" televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington’ın askeri yöntemlerle ulaşamadığı hedeflere ekonomik yaptırımlarla ulaşmaya çalıştığını belirtti. Deniz yollarının İran ekonomisi için tek seçenek olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, ABD’nin abluka ve saldırgan tavrını sonlandırması durumunda Hürmüz Boğazı’nın normal seyrine dönebileceğinin sinyalini verdi.

UMMAN İLE ORTAK HAMLE VE TARİHİ ANLAŞMA

Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik kontrolünü tahkim etmek isteyen Tahran, bölge ülkeleriyle kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ortak bir deniz güzergahı oluşturma konusunda anlaştığını duyurdu.

Pazartesi günü Maskat'ta Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla imzalanacak bu tarihi anlaşma, doğrudan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) bildirilecek. Toplantının en dikkat çeken detayı ise, geçmişte topraklarından İran'a yönelik ABD operasyonları düzenlenen ülkelerin de bu imza töreninde masada yer alacak olması.

'YA TÜM ŞARTLAR YA HİÇ'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD ile diyalog ihtimalini tamamen kestirip attı. Azizi, "Müzakere yok. Amerikalı taraf, İran'ın tüm şartlarını kabul etmedikçe görüşme hiçbir fayda sağlamaz" diyerek kırmızı çizgileri çekti.

İran yönetimi, müzakerelerin yeniden başlaması için şu şartları öne sürüyor:

  • Ekonomik baskı ve ablukaların tamamen kaldırılması
  • Dondurulan İran varlıklarının derhal serbest bırakılması
  • İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarının son bulması
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Kaynak: AA

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