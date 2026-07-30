İran Kamikaze İHA'larla Bahreyn'deki ABD Üssünü Vurdu

İran ordusu, Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu. Saldırıda üssün harekat ile lojistik kapasitesinin zarar gördüğü iddia edildi.

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İran Kamikaze İHA'larla Bahreyn'deki ABD Üssünü Vurdu
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İran, ABD'nin bölge ülkelerde yer alan askeri üslerine yönelik saldırılarına devam ediyor.

'MECİD KAZIMİ'NİN ÖLÜMÜNE MİSİLLEME'

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 26'ncı aşaması kapsamında saldırının daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

KAMİKAZE İHA'LAR BAHREYN'DEKİ ÜSSÜ HEDEF ALDI

Açıklamada, İran ordusuna ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyrüsefer sistemi ile idari ve lojistik binalarını hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıda üssün harekat ile lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü.

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Kaynak: AA

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ABD İran İnsansız Hava Aracı
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