İran: İsrail'den Büyük Bir Saldırı Gelmez

İsminin açıklanmasını istemeyen İranlı bir güvenlik yetkilisi, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırıları sonrasında Tel Aviv yönetiminin İran'a misilleme tehditlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İsrail'in önemli ve stratejik siyasi, askeri ve ekonomik bir merkezi hedef almasını beklemediklerini aktaran söz konusu yetkili, "Bunun sınırlı ve küçük çaplı bir girişim olacağını ve (İsrail'in) İran'ın güvenlik açısından kırmızı çizgilerini aşmayacağını, sabır sınırlarını zorlamayacağını düşünüyoruz." dedi.

İranlı yetkili, şöyle devam etti:

"Bu muhtemel saldırı sonrasında İsrailliler İran'ın saldırısını yanıtsız bırakmadıklarını öne sürebilir ve bir diğer yandan da küresel çapta bir medya propagandası başlatarak önemli bir hedefi vurdukları telkininde bulunabilir."

İranlı yetkili ayrıca, İsrail'in bundan sonraki süreçte Lübnan ve Filistin'le ilgilenmesini önlemek için İran'ın çeşitli bölgelerinde protestolar düzenlenmesi için planlamalar yaptığını savundu.

Kaynak: AA