İran Hürmüz Boğazı için Düğmeye Bastı: Geçiş Kuralları Değişiyor

Küresel petrol sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda dengeler değişiyor. İran basınının aktardığı bilgilere göre, Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenen 14’üncü Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Konferansı'na katılan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, bölgedeki deniz trafiğini kökten değiştirecek stratejik hamleleri açıkladı.

UMMAN'LA YENİ DENİZ TRAFİĞİ MEKANİZMASI

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve kontrolü konusunda ABD ile henüz bir anlaşmaya varılmadığının altını çizen Ali Bakıri, komşu kıyı ülkesi Umman ile masada olduklarını belirtti. Boğazdan geçiş rejiminin değişeceğinin sinyalini veren Bakıri, şu ifadeleri kullandı:

“Komşu kıyı ülkeleri olan İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizma belirlemek üzere müzakere ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş koşulları ve düzenlemeleri, İran'a karşı savaş başlamadan önceki döneme kıyasla farklı olacak.”

URANYUM MASADA DEĞİL

Küresel piyasaların ve nükleer diplomasinin gözünün çevrildiği ABD-İran ilişkilerine de değinen Bakıri, Washington yönetimi ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. Ancak batılı devletlerin en çok çekindiği konu olan İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceğinin bu müzakerelerin gündeminde yer almadığını net bir dille ifade etti.

Müzakerelerdeki katı tutumlarını sürdürdüklerini belirten İranlı üst düzey yetkili, diplomasideki temel ilkelerini, “Tüm konularda bir anlaşmaya varana kadar, hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz” sözleriyle özetledi.

Kaynak: DHA