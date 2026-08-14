İran Duyurdu: ABD’ye Ait MQ-9 Reaper İHA Düşürüldü

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Devrim Muhafızları, İHA’nın Hürmüzgan semalarında tespit edilerek hava savunma unsurları tarafından vurulduğunu bildirirken, Washington Post ABD’nin İran savaşı sırasında 45 MQ-9 Reaper kaybettiğini ve bunun filonun yaklaşık yüzde 25’ine denk geldiğini yazdı

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İran Duyurdu: ABD’ye Ait MQ-9 Reaper İHA Düşürüldü
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İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vuruldu. Söz konusu İHA'nın vurulduktan sonra düştüğü aktarıldı.

45 TANESİ KAYBEDİLMİŞTİ

Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan 45 tanesini kaybettiğini belirtmişti.

İran Duyurdu: ABD’ye Ait MQ-9 Reaper İHA Düşürüldü - Resim : 1

FİLONUN YÜZDE 25'İNE DENK GELİYOR

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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