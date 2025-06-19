İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda dönem başkanlığını Kamerunlu mevkidaşından devralacak.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Toplantıya 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katılması beklenirken, İsrail’in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum düzenlenecek.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK

İran yarı resmi Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bu hafta sonu Türkiye'ye gelecek. Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısına katılacak. Tasnim’in haberine göre toplantının Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da gerçekleşeceği belirtildi. Habere göre ayrıca İran ile İsrail arasındaki ihtilafın ele alınacağı özel bir oturum da gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA