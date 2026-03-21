İran Dışişleri Bakanı Erakçi Ateşkes Çağrılarını Reddetti, Savaşın Bitmesi İçin Şartlarını Açıkladı

İran, İsrail ve ABD arasında 22. günde karşılıklı saldırılar şiddetlenirken, İran Dışişleri Bakanı Erakçi, savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı. Ateşkes çağrılarını reddeden Erakçi, "Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Ateşkes Çağrılarını Reddetti, Savaşın Bitmesi İçin Şartlarını Açıkladı
Orta Doğu’da İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmalar 22. gününe girdi. Karşılıklı saldırılar her geçen gün şiddetlenirken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına konuştu, savaşı ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik durumunun ABD-İsrail saldırılarından kaynaklandığını söyleyen Erakçi, "Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık, Boğaz açık. Yalnızca İran'a saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik" dedi. Boğaz'dan geçişler için diğer ülkelere destek olduklarını aktaran Erakçi, Japonya gibi ülkelerin Tahran ile koordinasyon sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

'YASA DIŞI VE SEBEPSİZ BİR SALDIRI'

Ülkesinin müzakere masasında saldırıya uğradığını hatırlatan Erakçi, savaşı "İran'a dayatılan bir savaş" şeklinde nitelendirerek "Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran'ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir" diye konuştu.

Erakçi, ateşkes çağrılarını da reddederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir."

Kaynak: AA

