İran Devrimi'nin Yıl Dönümünde Binlerce Mahkum İçin Af Kararı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam Devrimi'nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini içeren öneriyi onayladı.

Öneri kapsamında 2 bin 108 mahkumdan 919'u farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmaması sebebiyle affedilecek ve dosyaları kapatılacak.

Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.

Kaynak: DHA