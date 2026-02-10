İran Devrimi'nin Yıl Dönümünde Binlerce Mahkum İçin Af Kararı
İran Devrimi'nin yıl dönümünde 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini içeren öneriye onay çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam Devrimi'nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 108 mahkumun cezasının affedilmesi, hafifletilmesi veya değiştirilmesini içeren öneriyi onayladı.
Öneri kapsamında 2 bin 108 mahkumdan 919'u farklı suçlardan mahkumiyet kararı bulunmaması sebebiyle affedilecek ve dosyaları kapatılacak.
Geriye kalan 1189 mahkumun cezasında ise indirim uygulanacak ve bazılarının cezası paraya çevrilecek.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: