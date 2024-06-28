İran, Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında: Oy verme süresi üçünce kez uzatıldı

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy verme süresi üçüncü kez saat 24.00'e kadar uzatıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen ancak önce saat 20.00'ye daha sonra saat 22.00’ye kadar uzatılan oy verme süresinin ihtiyaca binaen Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 24.00'e kadar uzatıldığını belirtti.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme işlemi için sürenin uzatılması gece 24.00'e kadar devam edebilir ancak bu saatten sonra süre yeniden uzatılamaz.

İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Oy verme süresinin uzatılmasının ardından akşam saatlerinde seçim merkezlerindeki kalabalıklarda artış olduğu gözlemleniyor.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

Kaynak: AA