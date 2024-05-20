İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerine geçici olarak Muhammed Muhbir atandı

Hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yerine geçici olarak geçecek ismin Muhammed Muhbir olduğu bildirildi.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, yerine geçici olarak atanan isim belli oldu.

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir’in 50 gün içerisinde yeniden yapılması gereken seçimlere kadar ülkenin geçici Cumhurbaşkanı olduğu bildirildi.

İran’ın ruhani lideri Hamaney’in yaptığı açıklamada Muhbir'in ataması duyurulurken, ülkede 5 gün süreyle yas ilan edildiği de belirtildi.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani'nin de geçici olarak dışişleri bakanlığı görevine getirildiği duyuruldu.

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?

Muhammed Muhbir, 1955 yılında İran'ın Huzistan eyaletinin Dezful kentinde dünyaya geldi. Elektrik mühendisliği mezunu olan Muhbir, ekonomi planlama ve yönetim ile uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine 2021 yılında getirilen Muhbir, İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi Üyeliği, Sina Bank Genel Müdürlüğü, İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu (vakfı) Başkanlığı, Mustazaflar Vakfı İktisadi Teşekkülü Gümrük ve Nakliye Direktörlüğü ve Huzistan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" iddia ederek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

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