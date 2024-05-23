İran Cumhurbaşkanı Reisi, gözyaşları arasında Bircend'de uğurlandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Reisi için Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de tören düzenlendi. Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende, Reisi'nin naaşı büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı.

Reisi için gerçekleştirilen veda törenleri, Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de de yapılmıştı. Bugün ise Reisi'nin cenazesi, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne ulaşacak.

Kaynak: AA