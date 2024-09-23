İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'ta Soruları Cevapladı

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Ülkesinin dış politikadaki tercihlerini anlatan Pezeşkiyan, hükümetinin dış politika yaklaşımının odağında komşular öncelikli olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde etkileşim ve ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

BATILI MEDYA KURULUŞLARINA "İRAN'I YANLIŞ YANSITIYORSUNUZ" ELEŞTİRİSİ

İlişkileri dostluk ve kolektif katılıma dayalı şekilde düzenleyerek bölgedeki güvensizliğin önüne geçmeyi istediklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaşın ve dökülen kanın yerine barış ve güvenliği koymaya, öldürmenin değil insanların olduğu bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bazı Batılı medya kuruluşlarının İran'ın tutumunu kasıtlı olarak yanlış yansıttığını söyleyen Pezeşkiyan, "Biz hiçbir şekilde dünyada savaş ve güvensizlik aramıyoruz ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına dünyanın tüm ülke ve milletlerine barış ve dostluk mesajımızı iletmek için geldik." diye konuştu.

Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Biz anlaşmadaki tüm taahhütlerimize uyduk ancak anlaşmadan çekilen (eski ABD Başkanı Donald) Trump oldu ve ne yazık ki diğer ülkeler bu anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yardımcı olmadılar. Her geçen gün İran'a yaptırım çemberine yenileri eklendi." ifadelerini kullandı.

İran'ın baskı ve yaptırımlarla müzakereye zorlanamayacağını söyleyen Pezeşkiyan, "ABD ve Avrupa ülkelerinin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize dönmeye tamamen hazırız." dedi.

"İRAN'IN SAVUNMA VE GÜVENLİK DOKTRİNİNDE NÜKLEER SİLAHLARIN YERİ YOK"

Pezeşkiyan ayrıca, ülkesinin nükleer silah üretme kabiliyetine ilişkin bir soruya, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahların üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasını hatırlatarak, "İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların yeri yoktur." dedi.

"İSRAİL SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAYA ÇALIŞIYOR, BU SUÇLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMAYIN"

İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırganlığına da işaret eden Pezeşkiyan, Tel Aviv yönetiminin savaşı bölgeye yaymaya çalıştığını belirtti.

Batı medyasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş ve soykırım suçlarının yansıtılması konusundaki başarısızlığını eleştiren İran Cumhurbaşkanı, "Medya olarak Gazze'de olup bitenleri çok iyi biliyorsunuz. Bu suçlar karşısında sessiz kalmayın, zalimin, mazlumun yer değiştirmesine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

"HUSİLER, İSRAİL'IN İŞLEDİĞİ SAVAŞ VE SOYKIRIM SUÇLARINA KARŞI BAĞIMSIZ HAREKET EDİYOR"

Pezeşkiyan, bir gazetecinin "Yemen'deki İran destekli Husiler'in İsrail'e karşı eylemlerini engellemek için İran'ın ne yapabileceği" sorusu üzerine, Husilerin İsrail'in işlediği savaş ve soykırım suçlarına karşı tamamen bağımsız hareket ettiğini ve Tel Aviv'in saldırganlığının durdurulmaması halinde bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

- Heniyye'ye suikast sonrası İran'ın geciken yanıtı

İran'ın Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrasında İsrail'e yanıt vereceğini açıklamasına rağmen bu zamana kadar bu konuda adım atılmamasının nedenlerinin sorulması üzerine Pezeşkiyan, şöyle konuştu:

"Şehit Heniyye'ye suikast tüm uluslararası hukuka göre kınanmıştır ve kesinlikle cevapsız kalmayacaktır. İran, ABD ve Batılı ülkelerin Siyonist rejimi desteklediği bir dönemde konsolosluğuna yapılan saldırıya karşılık vermiştir. İran, Siyonist rejimin suçlarına cevap verebileceğini kanıtlamıştır ancak bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğin nedeni olmak istemiyoruz."

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞINI DESTEKLEMEDİK"

Pezeşkiyan, İran'ın Ukrayna ile savaşta Rusya'ya yardım ettiğine dair iddialarla ilgili soruya ise "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını hiçbir şekilde desteklemedik ve desteklemeyeceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA