Putin, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Putin, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, telefon görüşmesinde Muhbir ile İran halkına Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Putin, Reisi'nin güvenilir ortak olduğunu ve Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesinde paha biçilemez kişisel katkıda bulunduğunu belirtti.

Muhbir de ülkenin bu zor döneminde gösterdiği dayanışmadan dolayı Putin'e teşekkür etti.

Her iki taraf da ileride ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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Kaynak: AA

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