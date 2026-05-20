İran ABD'nin Gizli Raporunu İfşa Etti: 'Savaşa Dönerseniz Sürprizlere Hazır Olun'

Orta Doğu'da geçici ateşkesin ardından sular yeniden ısınıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik "Anlaşma olmazsa yeniden vururuz" çıkışının ardından, İran cephesinden sert yanıt geldi.

"ABD Kongresi Kayıpları Aylar Sonra Kabul Etti"

Resmi sosyal medya (X) hesabı üzerinden çarpıcı bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Kongresi'nin yayımladığı son bütçe ve hasar tespit raporuna atıfta bulundu.

Operasyonların maliyetine ve kayıplarına değinen İranlı Bakan, "Ülkemize yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi, milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

'F-35'İ DÜŞÜREN GÜÇ OLDUK'

İran Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma başarısını öven Erakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, tüm dünyada yere göğe sığdırılamayan o çok övülen F-35 savaş uçağını muharebe sahasında düşüren ilk güç olduğu artık resmen doğrulandı" diyerek ABD'nin askeri prestijine darbe vurduklarını ilan etti.

'SAVAŞA DÖNÜŞ ÇOK DAHA FAZLA SÜRPRİZ İÇERİYOR'

Bölgedeki diplomatik temasların tıkanması ve Washington'dan gelen yeni saldırı sinyallerine karşı Tahran'ın savunma pozisyonundan aktif caydırıcılığa geçtiğini belirten Abbas Arakçi, sözlerini şu net tehditle noktaladı:

"Geçtiğimiz aylardaki çatışmalardan çıkardığımız dersler ve edindiğimiz askeri istihbarat bilgileriyle birlikte hazırız. Eğer saldırganlığa geri dönerlerse, savaşa dönüş bu kez çok daha büyük ve yıkıcı sürprizlere sahne olacak."

Kaynak: DHA