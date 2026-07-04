İran-ABD Müzakereleri Yeniden Başlıyor: Yeri ve Tarihi Belli Oldu

İran ile ABD arasında askıya alınan müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da yeniden başlayacağı iddia edildi. Görüşmelerde yaptırımlar, dondurulmuş varlıklar ve nükleer programın ele alınması bekleniyor.

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İran-ABD Müzakereleri Yeniden Başlıyor: Yeri ve Tarihi Belli Oldu
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Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran ve ABD müzakereleri 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak. Pakistan'da yapılacak görüşmelerde, tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı.

İran heyetinde kimlerin yer alacağının ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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