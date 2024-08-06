Irak'taki ABD Üssüne Roketli Saldırı: 5 Asker Yaralandı

Geçtiğimiz hafta, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrarken, Orta Doğu'da hareketlilik devam ediyor.



Reuters tarafından aktarılan bilgiye göre; Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün de İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği bir saldırıda öldürülmesi, bölgedeki güçler tarafından bir 'misilleme' saldırısı yapılmasına yol açtı.



5 ABD ASKERİ YARALANDI



ABD'li yetkililerin Reuters'e verdiği bilgiye göre, pazartesi günü Irak'taki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda en az beş ABD personeli yaralandı. Orta Doğu, geçtiğimiz hafta Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası yeni saldırılarına karşı hazırlıklı bekliyor.



İki Iraklı güvenlik kaynağı, batı Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü’ne iki Katyuşa roketi atıldığını belirtti. Roketlerin üs içine düştüğünü söyleyen bir güvenlik kaynağı, saldırının Hamas liderinin öldürülmesine misilleme olarak İran tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirsiz olduğunu ifade etti.