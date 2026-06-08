Irak'ta Katliam Gibi Kazada 21 Kişi Öldü

Irak'ın Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda otobüsün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Irak'ta Katliam Gibi Kazada 21 Kişi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Irak'ın güneyindeki Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüs devrildi.

21 ÖLÜ 19 YARALI

Meydana gelen kazada, aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musavi, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralılara gerekli bakımın sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Ali ez-Zeydi’nin, trafik kazasına ilişkin soruşturma yürütülmesi, yaralılara acil müdahale yapılması ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Irak
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İsrail Gazze'de Katliamı Sürdürüyor, Can Kaybı 73 Bine Dayandı Gazze'de Katliam Sürüyor, Can Kaybı 73 Bine Dayandı
Trump ile Netanyahu Arasındaki Gizli Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı: 'Anlaşmaya Çok Yaklaştık!' Gizli Görüşmenin Detayları Ortaya Çıktı
Trump’tan Son Dakika Çağrısı: 'İsrail ve İran Karşılıklı Ateşi Derhal Durdurmalı!' 'İsrail ve İran Karşılıklı Ateşi Derhal Durdurmalı!'
İran'ın Dini Lideri Hamaney'den Sert Mesaj: Siyonist Rejimin Sayılı Günü Kaldı İran'ın Dini Lideri Hamaney'den Sert Mesaj: Siyonist Rejimin Sayılı Günü Kaldı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret Kurultay Masası Devrildi: Özel’in 'Hakem Heyeti' Önerisine Kılıçdaroğlu’ndan Ret
CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Cansız Bedeni Bulundu CHP'li Başkan Yardımcısının Cansız Bedeni Bulundu
Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda: Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, 4 Ülke Teyakkuzda
Orta Doğu'da Ateşkes Çatladı: İran ve Yemen’den İsrail’e Füze Yağmuru İran ve Yemen’den İsrail’e Füze Yağmuru
Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı? CHP'li Vekilden Net Yanıt Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında Konuşacak mı?