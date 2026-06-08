Irak'ta Katliam Gibi Kazada 21 Kişi Öldü

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Irak'ın güneyindeki Nasıriye ve Basra şehirlerini birbirine bağlayan yolda bir otobüs devrildi.

21 ÖLÜ 19 YARALI

Meydana gelen kazada, aralarında İranlıların da bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musavi, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralılara gerekli bakımın sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Ali ez-Zeydi’nin, trafik kazasına ilişkin soruşturma yürütülmesi, yaralılara acil müdahale yapılması ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Kaynak: DHA