Irak’ın Nüfusu 45,4 Milyona Ulaştı: 37 Yıl Sonra İlk Kapsamlı Sayım

1987 yılında Saddam Hüseyin döneminde yapılan sayımın ardından, ülke genelini kapsayan böyle bir çalışma uzun süre gerçekleştirilmemişti. Daha önceki nüfus tahminleri, Irak Planlama Bakanlığı tarafından 43 milyon olarak ifade ediliyordu. Yeni sayım, mevcut demografik ve sosyoekonomik durumun güncellenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

NÜFUS SAYIMI 2 GÜN SÜRDÜ

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu, nüfus sayımının iki gün boyunca sürdüğünü belirtti. Görevliler, eksiksiz ve doğru veri toplanabilmesi için her haneyi üç kez ziyaret etti. Nüfus sayımında ekonomik ve sosyal durumla ilgili sorulara odaklanıldı, ancak etnik köken veya mezhep gibi bilgilere yer verilmedi.

KUZEY IRAK HARİÇ SON SAYIM 1997’DEYDİ

Irak genelinde, Kürt Bölgesel Yönetimi hariç olmak üzere en son 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştı. O dönem ülke nüfusu 22,33 milyon olarak kaydedilmişti. 20 Kasım’da başlayan bu yeni nüfus sayımı, 1987 yılından bu yana tüm ülkeyi kapsayan ilk kapsamlı çalışma olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA