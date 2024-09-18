Irak, Lübnan'a Acil Yardım Gönderecek
Irak, İsrail'in saldırısı sonrası Lübnan'a acil tıbbi yardım gönderme kararı aldı. Yapılan açıklamada "Siyonist saldırıları yakından takip ediyoruz" denildi.
İsrail'in Lübnan'a çağrı cihazlı saldırısı sonrası Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Lübnan'a acil tıbbi yardım gönderme talimatı verdi. Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin Lübnan'da meydana gelen saldırılar nedeniyle Iraklı sağlık ekiplerinin ve tıbbi malzemelerin acilen ülkeye gönderilmesine karar verdiğini duyurdu.
İsrail'in Gazze halkını, Batı Şeria ve Güney Lübnan'daki sivilleri hedef alan saldırıları ile genişleme planlarını sürdürmesine karşı uluslararası müdahale gerektirdiğini vurgulayan el-Avadi, "Irak hükümeti, Lübnan'da meydana gelen siber saldırılar sonucunda yaralananlara acil yardım gönderecek. Siyonist saldırıları yakından takip ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA