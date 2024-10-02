Irak, Hava Sahasını Uçuşlara Kapattı

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısı sonrası Irak'ta hava sahalarının kapatıldığını açıkladı.

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Irak, Hava Sahasını Uçuşlara Kapattı

Irak, hava sahasını uçuşlara kapattı. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık" dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurmuş, bazı füzelerin Irak üzerinden geçtiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

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Kaynak: AA

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