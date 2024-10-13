Irak Dışişleri Bakanı: Hava Sahamızı Komşularımıza Karşı Kullandırtmayız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, körfez ülkelerine yaptığı diplomatik turu kapsamında bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret ederek Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü. Toplantı sonrası düzenlen ortak basın toplantısında Fuad Hüseyin, “Irak hava sahasının komşu ülkelere karşı yapılacak saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ortaklarımızla temasta bulunarak savaşın gölgesini bölgemizden uzak tutmaya çalışacağız” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin savaş durumuna hazır olduğunu söylerken, İran’ın barış istediğine dair açıklamalarda bulundu. Erakçi konuşmasında, “Bir savaş durumuna tamamen hazırlıklıyız ve savaştan korkmuyoruz. Ancak savaş yerine barış istiyoruz. Gazze ve Lübnan'da adil bir barış için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’i de ziyaret etti.

Kaynak: ANKA