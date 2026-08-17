Irak Basını Duyurdu! İran, Baarzani'nin Ofisini Hedef Aldı

İran tarafından fırlatıldığı belirtilen 2 patlayıcı yüklü “Hadid-110” tipi İHA, Erbil’in Pirmam ilçesindeki IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin özel ofisi ile güvenlik teşkilatı yöneticisinin konutunu hedef aldı. IKBY Terörle Mücadele Birimi saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, saldırıyı sert şekilde kınadı.

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Irak Basını Duyurdu! İran, Baarzani'nin Ofisini Hedef Aldı
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Irak basınının verdiği bilgilere göre, İran’dan gönderilen 2 kamikaze İHA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’nin Erbil’deki özel ofisi ile istihbarat şefinin konutunu hedef aldı. IKBY Terörle Mücadele Birimi, sabah saatlerinde İran’dan fırlatıldığı belirtilen “Hadid-110” tipi, patlayıcı yüklü 2 İHA’nın Erbil’in Pirmam ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisi ile IKBY güvenlik teşkilatı yöneticisinin ikametgahına yönlendirildiğini açıkladı.

Irak Basını Duyurdu! İran, Baarzani'nin Ofisini Hedef Aldı - Resim : 1

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Açıklamada, saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıyı en sert şekilde kınarken, saldırının arkasında bulunan tarafların meydana gelebilecek tüm sonuçlardan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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