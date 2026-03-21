iPhone’lar İçin Büyük Tehlike! Uzmanlardan Casus Yazılım Uyarısı

Siber güvenlik dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzmanlar, iPhone’lara hiçbir tıklama gerektirmeden sızabilen yeni nesil casus yazılımların artık siber suç gruplarının eline geçtiğini ortaya koydu. Axios'ta yer alan habere göre Google, iVerify ve Lookout tarafından yapılan incelemelerde, son bir ay içinde iPhone açıklarını hedef alan iki büyük saldırı kampanyası tespit edildi. 'Coruna' ve 'DarkSword' adı verilen bu yazılımların, kullanıcı herhangi bir işlem yapmadan cihazlara bulaşabildiği belirtildi.

ÇİNLİ GRUBN ELİNE GEÇTİ

Google araştırmacılarına göre 'Coruna' adlı yazılım, başlangıçta ABD’de bir devlet kurumu için geliştirildi. Ancak daha sonra Çinli bir siber suç grubunun eline geçtiği tespit edildi. Sahte finans ve kripto para siteleri üzerinden yayılan bu yazılım, ziyaret sırasında kullanıcıdan hiçbir etkileşim beklemeden cihaza sızabiliyor.

BİRİ DE RUS GRUBUN ELİNDE

Aynı altyapıda tespit edilen 'DarkSword' adlı başka bir yazılımın ise Rusya bağlantılı bir grup tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor. Bu yazılımın, iMessage, WhatsApp ve Telegram mesajlarından konum verilerine kadar birçok hassas bilgiyi ele geçirebildiği ifade ediliyor.

'HER KULLANICI ENDİŞELENMELİ'

Uzmanlar, daha önce yalnızca devletlerin erişebildiği bu tür araçların artık yaygınlaştığına dikkat çekiyor. iVerify kurucu ortağı Rocky Cole, "Her iPhone kullanıcısı artık endişelenmeli" diyerek tehdidin boyutuna işaret etti.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Apple ise yaptığı açıklamada, söz konusu açıkların büyük kısmının yeni iOS sürümleriyle kapatıldığını ve eski cihazlar için de acil güvenlik güncellemeleri yayımlandığını duyurdu. Uzmanlar, kullanıcıların cihazlarını güncel tutmaları, Apple’ın 'kilitleme modu' gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini kullanmaları ve mümkünse ek güvenlik yazılımlarından yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

