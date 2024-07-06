İngiltere'nin Yeni Başbakanı Göçmenlerin Ruanda'ya Gönderilmesi Planını Tarihe Gömdü

İngiltere’de seçimleri ezici bir üstünlükle kazanarak ülkenin yeni Başbakanı olan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Muhafazakar Parti döneminde ısrarcı olunan göçmenleri Ruanda’ya gönderme planını rafa kaldırdı.

İşçi Partisi’nin tarihi zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan yeni Başbakan Starmer, "Ruanda planı öldü, başlamadan toprağa gömüldü” diyerek, Muhafazakar Parti’nin mimarı olduğu planın kaçak göçü önlemede asla başarılı olamadığına dikkat çekti.

Ülkedeki tepkilere rağmen eski Başbakan Rishi Sunak’ın ısrarcı olduğu politika, İnsan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş tarafından sertçe eleştiriliyordu.