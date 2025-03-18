İngiltere’den Suriye'ye 160 Milyon Sterlin Yardım Taahhüdü

İngiltere hükümeti, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye'de istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak üzere 160 milyon sterline kadar yardım taahhüdünde bulundu.

İngiltere’den Suriye'ye 160 Milyon Sterlin Yardım Taahhüdü

İngiltere’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Brüksel'de AB'nin ev sahipliğinde düzenlenen Suriye konferansında, bu yıl Suriyelilere su, gıda, sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı olmak üzere 160 milyon sterline kadar yardım taahhüdünde bulundu.

Yapılacak yardımın bölgedeki ülkelerde bulunan mülteciler de dahil olmak üzere milyonlarca Suriyeliye hayatlarını ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak üzere sağlanacağı kaydedildi.

Falconer, konferanstaki konuşmasında, “İstikrarlı bir Suriye, hem içeride hem de dışarıda güvenliğimizin sağlanması ve değişim planımızın hayata geçirilmesi için hayati önem taşımaktadır. Bugün 160 milyon sterline varan yardım taahhüdümüz, Suriyelilerin ülkelerini istikrara kavuşturmalarına ve yeniden inşa etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra ortak ülkelerde cömertçe ağırlanan Suriyelilere hayat kurtarıcı yardım sağlama konusundaki kararlılığımızın altını çizmektedir" ifadelerini kullandı.

‘GEÇİCİ YETKİLİLER, NİYETLERİNİ ORTAYA KOYMALIDIR’

“Suriye için kritik bir dönemden geçiyoruz” diyen Falconer, bu ayın başında Suriye’nin kıyı bölgelerinde yaşanan şiddet olayları ve katliamların “dehşet verici” olduğunu ifade etti.. Falconer, “Geçici yetkililer, istikrarı teşvik etme, azınlıkları koruma ve tüm Suriyelilerin menfaatleri doğrultusunda yönetme niyetlerini ortaya koymalıdır” dedi.

'ATEŞKES ÖNEMLİ BİR ADIMDIR'

Falconer, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile geçici makamlar arasında varılan ateşkes anlaşmasını da “atılmış önemli bir adım” olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Falconer, Suriye’nin geçici yetkililerinin Suriye'nin kimyasal silah stokunu imha etme taahhüdünü memnuniyetle karşılayacaklarını da kaydetti.

Kaynak: ANKA

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