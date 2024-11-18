İngiltere'den İran'a Yaptırım Kararı: Rusya'ya Desteğini Durdurması Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) 14 Ekim'de İran'dan Rusya'ya İHA ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı almasının ardından İngiltere’den de hamle geldi. İngiltere, İran’ın ulusal hava yolu şirketi Iran Air ile İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi'ne (IRISL) yaptırım kararı aldı.

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İngiltere'den İran'a Yaptırım Kararı: Rusya'ya Desteğini Durdurması Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya silah tedarikindeki rolleri nedeniyle Iran Air ile IRISL şirketlerinin mal varlıklarının dondurulacağı bildirildi. Söz konusu kararla, Iran Air şirketinin İngiltere'ye ve İngiltere'den doğrudan tarifeli ticari hava hizmetlerinin daha da kısıtlanacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kararın, nakliye yaptırımlarını da içereceği kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN İRAN'A ÇAĞRI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "İran'ın küresel güvenliği baltalama girişimleri tehlikeli ve kabul edilemez." ifadesini kullandı. AB bugün, IRISL ve yöneticisi Mohammad Reza Khiabani ile Rus birliklerine ikmal yapmak üzere Hazar Denizi üzerinden İHA bileşenleri dahil silah ve mühimmat nakliyesi yaptığı belirtilen MG Flot, VTS Broker ve Arapax isimli Rus denizcilik firmaları yaptırım listesine dahil etmişti. Bakan Lammy, İran'ın Rusya'ya verdiği desteği durdurması çağrısını yineledi.

AB DE YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Avrupa Birliği (AB) 14 Ekim'de İran'dan Rusya'ya İHA ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı almıştı. İngiltere de aynı gün İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısı nedeniyle İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararları açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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