İngiltere'deki Irkçı ve İslamofobik Şiddet Olaylarına Kınama

İngiltere'de Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby ve Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, 29 Temmuz'da yaşanan ırkçı ve İslamofobik şiddet olaylarını kınadı.

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Southport'taki korkunç bıçaklama olaylarını Müslüman ve sığınmacı topluluklara karşı kışkırtmak ve şiddet uygulamak için kullananlar derinden utanmalıdır" ifadesini kullandı.

Welby, bu eylemlerin, hayatlarının en kötü dönemini yaşayan acılı ailelerin onurunu zedelemekten başka işe yaramadığını dile getirdi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Londra Belediye Başkanı Khan da Southport'taki bıçaklı saldırısı sonrası dün akşam başkentte yaşanan şiddet olaylarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Khan, "Sokaklarımızda suça yer yok. Londra Metropolitan Polisi'nin şiddete niyetlenen, düzensizliğe neden olan ve şehrimizde bölünmeyi yayanlara karşı harekete geçmesini tamamen destekliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, saldırganın bugün hakim karşına çıkmasının ardından, Yargıç Andrew Menary, olay sonrası şüphelinin isminin açıklanması konusunda getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına hükmetti. Saldırganın 7 Ağustos 2006 doğumlu "Axel Muganwa Rudakubana" olduğu açıklandı.

Galler'in başkenti Cardiff'te dünyaya gelen saldırganın 2013'te Southport bölgesine taşındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Southport'ta 29 Temmuz'da bir dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından polis, Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Saldırganın kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının "Ali" olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı.

Bunun üzerine kentte toplanan aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi yandaşları, Southport Islamic Society Camisi'ne saldırmıştı. Müdahale etmek isteyen polise de saldıran aşırı sağcılar, bir polis minibüsünü ateşe vermişti.

Aşırı sağcıların saldırısı sonucu 53 polis ile 3 polis köpeği yaralanmış, 4 kişi de gözaltına alınmıştı.

Başkent Londra'da da dün akşam aşırı sağcılar eylem düzenlemiş, eylemin sona ermesiyle yaşanan olaylar neticesinde 100'ün üzerinde kişi şiddet, sağlık çalışanlarına saldırı ve eylem şartlarını ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA